中國國務院總理李克強22日與日本經濟界代表舉行高級別視訊對話會。李克強表示，中國堅持對外開放基本國策不動搖，將繼續深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，嚴格保護知識產權。歡迎日本經濟界積極拓展中國市場，更好實現互利共贏。

央視引述李克強表示，經貿合作始終是中日關係的「壓艙石」和「推進器」，近年來雙邊貿易額連創新高。中方願同日方拓展兩國全方位、寬領域、多層次合作，用好區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。在做好防疫工作前提下增加直航航班，便利人員往來。

李克強強調，中國堅定不移走和平發展道路。希望中日相互尊重、平等相待、增進互信、妥處分歧，維護和平的外部環境、穩定的周邊環境，實現中日和地區國家共同發展。

與會日方人士則表示，日中是非常重要的合作夥伴。日本經濟界看好中國經濟發展前景，將積極拓展在中業務。期待兩國以RCEP生效實施為契機，擴大合作領域，密切人文交流，推動兩國、地區以及世界的和平與發展。