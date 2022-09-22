穆迪投資者服務公司（穆迪）22日以台海危機升高和中美關係緊繃兩大理由，調降台灣主權評等展望，自「正向」下調一階至「穩定」，主權評等Aa3雖然獲得確認，報告中以「中國．台灣」具名，並指稱其為「中國台灣政府的長期發行人和和高級無抵押評等」。

穆迪此次作出的決定，是三大全球信評機構首次以兩岸緊張局勢為由，認為新情勢已抵消台灣經濟和財政實力的積極條件，且限制了台灣的信用評等表現。而稱以「中國．台灣」掛名，則是繼去年另一家信評機構惠譽國際評級之後，再次矮化台灣的政治身份。

穆迪在最新報告中指出，近期中國以「史無前例」的軍事演習，以及中國統一台灣的承諾，使得兩岸緊張局勢達到頂峰，「在可預見的未來，這般的緊張情勢不太可能消散」，可能對經濟決策和政策有效性，帶來比評等機構先前預期更為負面的影響。

至於確認「Aa3」評等等級，穆迪表示，是考量台灣的信用實力和挑戰，在「Aa」等級政府群組中，相對強大的內部金融和經濟實力。穆迪並評估，台灣強勁的財政和外部債信，儘管隨著時間的推移，政府在國防、人口老齡化和經濟脫碳等長期挑戰上的支出，預計會增加，但與Aa級同行相比，緩衝能力將保持不變。

穆迪預測台灣今年經濟成長率為3.0％至3.5％，高於多數其他同評級國家，肯定台灣高科技出口部門具高度競爭力，使台灣在COVID-19疫情期間展現經濟韌性，經濟表現優於區域內及同評級之其他國家。

中央銀行亦提供穆迪評析央行貨幣政策的資料。報告中指出，長期以來台灣財政與貨幣政策保持制度有效性（institutional effectiveness），高度專業化的電子零組件出口國地位支撐強勁的外部盈餘（external surpluses），透過外匯存底的累積，為央行在管理外部壓力上帶來很大的政策靈活度。