美國總統拜登在昨天的聯合國大會一般性辯論上稱，美方不尋求與中國發生衝突和冷戰，中國外交部發言人趙立堅今天（22日）在例行記者會回應，希望美方落實拜登總統曾多次作出「四不一無意」的承諾，回歸中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題。
趙立堅表示，中國對美政策保持連續性和穩定性。中國國家主席習近平提出，中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是中美關係50年歷程的經驗積累，也是下一步發展應共同遵循的基本原則。
趙立堅指出，拜登總統多次作出「四不一無意」的承諾，中方希望美方把美國領導人的表態落到實處，正確看待中國和中美關係，回歸中美三個聯合公報的原點，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎。
趙立堅表示，中方希望美方同中方一道努力，找到不同社會制度、不同歷史文化的兩個大國和平共處、合作共贏之道，既為中美兩國人民謀福利，也為世界的和平穩定與發展作出貢獻。
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