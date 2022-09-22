北京時間22日凌晨2時，美聯準會宣布，將聯邦基金利率目標區間由2.25％-2.50％上調75個基點至3.00％-3.25％，符合市場預期，這是美聯準會年內連續第三次加息75個基點。伴隨著美聯準會主席鮑爾公布最新利率決議，美元「非暴力加息」再度夢碎。路沒報導，不過，與其他國家相比，中國的政策更加獨立，也更有定力。目前中國真實利率略低於潛在實際經濟增速，處於較為合理水準，中國的經濟增長、物價水準、就業狀況、國際收支平衡等貨幣政策調控目標也均運行在合理區間。

大陸觀察者網報導，當地時間21日，美國聯準會此次加息，已將聯邦基金利率提高至2008年初以來的最高水準。對通膨問題，美聯準會此前已經加息4次，加息幅度也從最初的25個基點躍升到75個基點，加息力度幾乎是空前的。即便祭出了激進加息的「猛藥」，但距離通膨「退燒」美國仍需更多時間。美聯準會主席鮑爾本周三在發言中強調，美聯準會將繼續堅持將通膨率降至2％的目標，這也暗示著美聯準會明年不太可能降息。

觀察者網報導，美聯準會此輪加息75個基點，基本符合市場之前的預判。大陸萬博新經濟研究院院長滕泰表示，美國當前通膨和加息問題涉及兩方面：其一，從「緊縮、加息」到「通膨率下行」，有一個必然的「時滯」；其二，就美國自身而言，美聯準會去年對通膨形勢進行的錯誤判斷和今年初的遲緩行動，這也給美聯準會帶來了決策壓力。

滕泰指出，中國自2000年以來遭遇了三輪通膨，從中國經驗來看，控制一輪通膨需要一年半到兩年的時間。需要指出的是，中國應對通膨的手段要比歐美豐富很多。除了收緊貨幣、加息等貨幣政策，還可以通過審慎土地審批，控制投資過熱等一系列工具「多管齊下」，科學、有序地引導通貨膨脹走向合理區間。

第二個癥結在於，即使現在美聯準會加息的貨幣手段有用，它也有一個滯後期。美聯準會採取加息這一應對措施是在今年3月，但是美國CPI去年4月就突破了4％。在應對通膨問題上，美聯準會的決策失誤和行動延誤，導致通膨問題更加頑劣。

美國的通膨還會持續多久？滕泰預測這是一輪持續三年的通膨，樂觀預計要到2024年上半年，美國通膨才能恢復正常水準。

報導稱，中國貨幣政策更加獨立，面對外部變局也更有定力。美聯儲激進加息，美元一路走強，中國需要擔心嗎？中國金融四十人論壇（CF40）資深研究員，中國社會科學院世界經濟與政冶研究所副所長、研究員張斌表示，美聯準會當前進入加息周期，非美元貨幣在不同程度上兌美元都有一些貶值，不過相對而言人民幣貶值幅度不算大。

張斌指出，中國貿易順差很大，國際收支基本面是健康的，即使遭遇衝擊也不會大幅度貶值；同時，人民幣匯率也不存在被高估的問題，因此中國不會出現貨幣的過度貶值。「破了7也沒什麼大不了」。面對匯率的雙向波動，中國的適應力已經有所提高。「長遠來看，對人民幣我們應該保持信心。」