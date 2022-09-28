近期國際局勢動盪不安，美國大幅升息，央行總裁楊金龍昨在立院受質詢時表示，必要時將採取「外匯管制」手段，引起匯銀人士緊張。民眾黨立委張其祿直言，「外匯管制」字眼非常嚴厲，恐損及外資在台投資信心，也不應該在這時提出。

張其祿表示，外匯管制是限制資金只進不出，短期雖可留住資金，但也給外資留下不確定性的負面印象，堪稱最嚴厲措施、副作用不小，中央銀行非必要不會真的採取該措施，但也不應該在這時提出；楊金龍此舉容易造成外資緊張，當台灣還需要外資帶動經濟發展、復甦疫情後經濟時，實在不宜提出外匯管制。

張其祿強調，台灣當前核心問題，仍是對美國升息3碼跟進幅度太過保守。美國寧容忍經濟衰退，也堅持9月強力升息3碼打通膨，南韓早在今年8月底主動再升息1碼並將通膨預期程度調升至24年最高，對比美國、韓國等世界各國起來，台灣「鴿派」的升息幅度打擊通膨力道明顯過低。

張其祿說，國發會昨公布8月景氣燈號雖維持綠燈，但景氣綜合判斷分數已降至綠燈下限23分，代表只差一分景氣燈號就會轉為黃藍燈，景氣領先指標已連10個月走跌，累計降幅達7.05％，這都代表當前國際經濟局勢、通膨確實嚴重衝擊台灣經濟。面臨出口可能將衰退，若無法有效打擊通膨、減少一般民眾日常生活負擔，確實會連國內基礎經濟發展都會陷入困境，而這才是政府及央行要專注解決的問題。