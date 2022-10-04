美國參議院外交委員會通過《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）規劃2023年至2027年提供台灣65億美元的軍援。國防部長邱國正今在立院備詢時強調，對於美國的幫助樂見其成，但是我國建軍備戰有一定模式，不會影響到建軍備戰，不會因為軍援就調整方向，「我保證一定不會有變化」，一定謹慎應對。

邱國正表示，當前共機越過海峽中線，甚至共軍機艦出現在台海的數量跟範圍也出現大幅變化，台海局勢已經進入「新常態」，國軍面臨新常態，一定有應處方式，環境因素掌握在他們手裡，但是我們也會變通，會做運用調整，也已經在做。

無黨立委黃國書質詢，美國參議院外交委員會通過《台灣政策法》，將來五年給台灣提供65億美元軍事援助，對兩岸關係的影響還有對台灣的實質幫助跟如何因應？

邱國正說，美國的幫助樂觀其成，但是我國建軍備戰有一定模式，根據當前敵情、各方面條件來擬定，國外資金的幫助樂觀其成，也會妥為運用，用哪個方向再討論，但是絕對不會影響建軍備戰方向，不會因為資金挹注就有變化，這很忌諱，一定謹慎應對。

邱國正也指出，對於既有的軍售案，美國排入年度討論，這些都是已經按照原計劃推動的，跟後來要挹注資金沒有任何關聯，一碼歸一碼，將來若有資金挹注，也不會納入軍品採購，對建軍備戰方向不會有變更。

國民黨立委江啟臣則指出，《台灣政策法》這個會期他們可能也很難通過，但這東西可能來的很快，因為美國立法行政部門最有共識的就是軍援部分，《台灣政策法》沒通過，也可能放在美國國防授權法（NDAA)中，這可能會來得很快，若美方提出「有條件無償」，要我們也增加自己的國防預算，或其他條件，我們政府要不要接受？

邱國正指出，樂於見到國外幫助，至於說有條件，也不曉得會不會硬塞塞過來，但對於建軍備戰，絕對不會有影響。邱也強調，國防部絕對都有在評估，對於條件的問題，也都有密切注意，目前都還沒有談到條件的部分，最起碼他還沒接觸到這塊。