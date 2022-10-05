8月以來，美台關係的「升溫」與互動，就像打開了高速攝影機。現政要、前政要，接二連三到訪台灣。美國總統拜登在國際上宣稱要「出兵護台」。這些動態，讓人目不暇給。如何看？

目前美國國務院的應對之道，是將有關拜登對台政策引發的爭議，描述為一個「三權分立，相互制約，國務院無力約束國會」，以及總統「習慣性口誤」的「政治語義學」問題。中國政府毫不含糊，尖銳指出，國會就是美國政府的一部分。拜登政府不講國際政治承諾，對中美關係背信棄義。除給予譴責外，中國政府進行了一系列付諸行動的強烈反擊。台海局勢再度緊張。

美國挑起騷亂、台灣埋單

本文提出，換一個角度，可觀察到美國的戰略十分清楚，那就是把台灣「當成磨心」使用，目的是保證美國隨時可按照自己的利益需要，放手行事。美國一向執行擁有解釋權的慣例，照此理解，美國發出的資訊就是，美國挑起的一切騷亂，最終要由台灣「自己埋單」。即：在國際局勢高度不穩定的情況下，要確保台灣繼續按美國的利益運轉，有必要把台灣「當成磨心」來使用。這就是目前美國對台政策的邏輯。

下面從裴洛西「硬闖台灣」，最近蓬佩奧訪台，中間加上拜登宣稱「美國出兵護台」，實現對台「連射三球」，以及三連射分別涉及「政府、軍隊，選舉」三個層次的角度，分析美國將台灣作為磨心的「良苦用意」。

第一球。8月2日，眾議院議長裴洛西，不顧中國大陸長達4個月的反復勸阻，最終實現「19小時強硬登台」。回美後，面對中方「以硬碰硬」帶來的國際輿論壓力，裴洛西宣稱她「完成了國會賦予的戰略任務」。

聽話聽聲，鑼鼓聽音，可見這一球，已經將美國國會與民進黨執政的「台灣政府」掛鉤。運作目的除了製造地區緊張局勢，九合一選舉之際給民進黨「撐腰打氣」，也試圖通過突破美台交往限制，加大中美衝突，實現加緊把台灣裹挾在中美衝突之間的目的（表面上，美國仍然宣稱，所謂「美國國會派團訪問台灣，並不違反一個中國政策」）。

裴洛西模式隱含的弦外之音還包括，這次裴洛西訪台是民進黨主動邀請的，是民進黨要兌現「兩國論」。此外，裴洛西模式還帶來受美國施壓與哄騙的國家的相繼「跟進」。8月7日，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅代表團訪台，8月15日，美參議院外交委員會亞太小組主席梅南德茲率兩黨5名議員訪台，8月22日，美國印第安那州州長侯康安率經貿和學術代表團訪台。日本軍方一直是「中國威脅論」的主要煽動者，而這次同一天訪台的，是日本國會日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司和日華懇談會局長、眾議員木原稔等。

8月25日，美國共和黨參議員布蕾波恩訪台。8月27日，台灣邦交國的帛琉共和國副總統兼司法部長席嫵杜也率團訪台。8月29日，瓜地馬拉外交部長步卡羅代表團訪台，8月30日，美國亞利桑那州州長杜希代表團訪台。9月7日，美國本屆國會8名跨黨派會眾議員組成最大代表團訪台訪台，9月7日，5名法國國會議員代表團訪台。就「闖台者」而言，他們的「收穫」是從美國得到了所謂「規避誠信與道德風險」的「政治獎勵」。這一球，在美國國會方面，以推動「台灣政策法」達到高點。台灣得到的是什麼？是危險疊加！

第二球，涉及台灣軍事安全。近期，美國總統拜登在接受媒體採訪時，借助記者提問，以清楚的方式宣稱，美國將對台灣提供安全承諾（主持人：美國男女軍人會在中國侵略台灣時防禦台灣？U.S forces, U.S. men and women will defend Taiwan in the event of a Chinese invasion？拜登回答說：「Yes」。接下來是行政部門出來「開脫」，說是「口誤」，最終對「美國出兵」之說，給予否定）。

台灣許多評論家認為，拜登此舉完全是出於期中選舉的需要，大陸學者中也不乏此看法。許多分析強調，就拜登政府對國際態勢的處理看，到目前為止，美國對俄烏戰事仍執行不出兵、不參戰、不提高戰備級別的戰略原則，這是拜登政府在充分謹慎地評估「美國介入，尤其是武力干涉的後果」。這種觀點還指出，拜登有需要「強硬」的一面。目前大多數美國人陷於各種壓力，對「為台灣而戰」沒有興趣。而美國民調顯示，拜登的支援率持續上升，10月比上月再提升3個百分點，達45%。其中，女性支持率從39%上升了10個百分點，達49%。這是間接認可，拜登在「做戲」。

本文認為對「出兵護台」議題的分析，不能簡單對待。按照美國決策程序，「總統的領導力和某些因素，才是真正的關鍵」（2018年美國《國防戰略報告》作者布里奇.科爾語）。因此，拜登「接球」是政治運作，同時還具有操弄台灣軍事安全，對中國進行軍事恫嚇上，威脅和試圖「加碼」的作用。除此之外，拜登還以台灣軍事安全的複雜化為要脅，驅使民進黨繼續將台美關係凌駕於兩岸關係之上，要求民進黨保持與大陸敵對的安全政策不變。

舉兩個例證。一是在拜登展現「出兵護台」方面，他不會一味魯莽的同時，近日，美國副總統賀錦麗在東京與日本首相岸田文雄會晤時，除了重申美國對日本的防禦承諾，還公開「譴責」中國大陸在台灣海峽的行動，是「侵略性和不負責任的」，而「台灣有事，等於日本有事」。

二是近期美國將邀請南太12島國在華盛頓舉行戰略安全會議，內容包括「指責」中國成為地區安全威脅。其成員中，包括不久前以「副總統兼司法部長率團訪台」的帛琉共和國，而帛琉與台灣是簽有安全協定的。這透露，台灣對美國的戰略價值，已經從西太平洋擴展到南太平洋。台灣的軍事安全處境已經被複雜化。

這種情況下，台灣能不成為磨心嗎？對美國的霸權邏輯而言，信號是清楚的，即美國不會允許台灣保留「站在中美衝突角力線前端」，通過保持「從不挑釁，絕不示弱」的立場（台灣國防部發布的，對解放軍軍事行動的視頻表態），在中美衝突中獲得「平衡空間」。台灣成為「非北約盟國」的代價，難道不是「跟著美國下水嗎」？

蓬佩奧來台煽動「反共抗中」

第三球，涉及選舉，但不限於選舉。9月底，已成為「強弩之末」，被中國斥之為「信譽破產，反華拙劣」的前國務卿蓬佩奧，再次訪台。據台媒報導，活動內容涉及「台灣與全球民主產業鏈」。行程為在高雄停留一天。表面上，這次訪台刻意「低調」，效果似乎也有點「拿錢走人」。當然，蓬佩奧目前在野，手中資源有限，不能在政府和軍隊層面，施展拳腳。但作為有競爭實力的老對手，政治上以反共著稱的前國務卿，此番到台灣「二進宮」，僅僅是為民進黨選舉加碼，為台灣與「全球民主產業鏈理順關係」這麼簡單嗎？

須知，蓬佩奧在卸任前的關鍵時間點，曾發起過川普總統和他本人以在職身分訪問台灣的議題。這是企圖推翻中美框架。「川普訪台」冒險性議題拋出後，引發台灣「外交混亂」。此後，「台灣不是中國的一部分」，就成為蓬佩奧的「政治座右銘」，美國軍方甚至在地圖上「部分實施」。蓬佩奧上次訪台，也因為「捍衛台灣民主國家」有功，被民進黨授予「大勳章」。民進黨在兩岸關係上，進一步釋放「反共抗中」資訊。

因此，蓬佩奧這次訪台，一定與「反共抗中」，與煽動民進黨搞「台獨」，與推行「鋌而走險」的美國對台政策相關聯。雖然還有待進一步的事實證明，但「紙包不住火」。而從美國國家機器的運作看，在將台灣作為磨心，在政策上，民主黨與共和黨具有一致性，這也許正是蓬佩奧要傳遞的信號。

美國政要到台灣「走馬燈」，美國在台灣問題上，從「國家、軍隊、選舉三個層面，連發三連球」的事實，足以說明，拜登政府這一系列政治操弄後面的真實目的，就是為了美國的利益，需要將台灣當作磨心。正如「台北法案」清楚地強調，美國與台灣的關係「需符合美國利益」（第三條第二款、第三款）。美國正在推動的所謂「台灣政策法」，也將在這個套路上運行。

美國兩黨對台政策上冒險趨勢，對國際和兩岸情勢，會有怎樣的影響？兩岸難道不應該警惕，不應該深思，不應該行動嗎？

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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