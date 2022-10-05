在台灣生活的英國正妹妮雅姆嘗試吃台灣熱炒，其中她對宮保雞丁和鳳梨蝦球讚不絕口，大讚宮保雞丁夭壽好吃，並表示遠在英國的爸爸看到都會想飛來吃。而妮雅姆的爸爸和女兒視訊後，也分享未來女婿的重要條件，除了要有錢外，還要能帶他去台灣品嘗這些美味可口的食物。

英國正妹妮雅姆（Niamh）在《不要鬧工作室》日前發布試吃台灣熱炒的影片，她說在英國也有宮保雞丁這道菜，不過大多會和腰果一起炒，而她品嘗台式的宮保雞丁以後，忍不住驚呼「夭壽好吃！」同時也很肯定遠在英國的爸爸肯定會超愛這道菜。

接著妮雅姆挑戰「三杯田雞」，她表示她從沒有吃過青蛙，所以根本不知道青蛙的味道是什麼，咬下去之後只覺得很脆，而且出乎意料的好吃，但她無法準確說出是什麼樣的味道，只覺得吃起來有點像是雞肉，但又有點不同。

妮雅姆指出，她蠻喜歡吃辣的，所以也有嘗試麻辣鴨血，初入口的時候她有點嚇到，因為湯有點酸酸辣辣的，口感也很特別，在英國他們也有「血類」的食物，但她一般是不吃的。

接下來主持人讓妮雅姆吃看看「鳳梨蝦球」，她驚喜地說，她爸爸很愛吃蝦，且爸爸最喜歡的水果就是鳳梨，她肯定會很喜歡這道菜。而她試吃以後也連連點頭狂讚說，這個真的好吃，她爸爸也會很愛這道菜，鳳梨蝦球和宮保雞丁就足以成為誘惑爸爸來台灣的理由了。

而妮雅姆的爸爸也打來視訊電話說，台灣的宮保雞丁看起來真的很好吃，讓他非常想要品嘗看看台灣美食。接著話題轉到「成為他未來女婿的條件」，妮雅姆的爸爸說，第一點和第二點都是要有錢，最後則是要能夠帶他去台灣吃美食。