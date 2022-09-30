有些人習慣把心情寫在臉上，情緒好壞總是讓人一看就懂，但有的人善於隱藏，不願被人看穿自己的心思。《搜狐網》近日分享3個難以捉摸的星座，外在表現與心裡想的總是不一樣，就算是最親的人，仍時常搞不懂他們在想什麼。

1.摩羯座

摩羯座平時不善言辭，在人群裡總是沉默寡言，經常被人忽略，在工作上也是如此，但進一步接觸後會發現，摩羯座其實是擅長偽裝自我，隱藏自身的實力，所以常讓人誤會他們很平凡，直到不經意展現出實力，旁人才知小看他們，摩羯座一直以來都在默默積累實力，只是在等最佳時機表現出來。

2.天蠍座

天蠍座是12星座中城府最深的，經常表現出高冷態度，但這其實是他們的保護色，而且對人的防備心很重，心思縝密的他們會偷偷觀察其他人的一舉一動，思考下一步該如何行動，就算進一步接觸他們，依舊很難走進天蠍座的心裡，相處時總覺得彼此間有一道無形的牆，因為天蠍座就是不想被看穿。

3.雙子座

一開始與雙子座相處時，會覺得他們個性熱情又活潑，容易讓人放下戒備心，把自己的好壞都展現出來，但真正了解對方後，才會發現他們不值得信賴，雙子座是千面人，面對不一樣的人，他們就會表現出不同的樣貌，讓他人搞不清楚哪一面才是真正的雙魚座，他們的想法只有自己知道，也從不向別人訴說。