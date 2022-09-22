大陸知名男星黃子韜2012年由南韓男子團體EXO成員身分出道後，憑著帥氣又挺拔的外表與超強的個人魅力，擄獲不少粉絲的心，隨後他回到大陸以獨立歌手身分繼續活躍於演藝圈。而先前他曾爆出與旗下女藝人徐藝洋有曖昧，當時大動作澄清兩人的關係並怒嗆網友有「幻想症」，未料近日他們又被大陸八卦媒體拍到一同進出，再度被網友酸爆。

大陸狗仔「酷哥追星日記」近日在微博上公開一段影片，影片中只見黃子韜和徐藝洋為了等待助理一同站在車旁，臉部貼近看同一支手機，女方又不斷用手臂碰撞黃子韜，看起來互動相當親密，隨後黃子韜還將自己的外套遞給徐藝洋代為保管，待助理來了之後再一同上車前往超市購物再返回男方家，而過程中都由黃子韜駕車，徐藝洋則熟練的坐在副駕駛座，看起來相當熟悉這種模式，再度讓外界議論紛紛。

事實上，黃子韜和徐藝洋過去曾多次被拍到一同外出，還被網友發現兩人在遊戲中使用情侶ID；有次黃子韜在直播中秀出自己的微信頁面，同樣遭網友指稱他的大頭貼疑似是與徐藝洋的合照，但事後黃子韜卻PO出5枚龍戒指的照片暗指「烏龍」，面對網友詢問戀情他還出面怒嗆「說什麼說明白，我需要澄清什麼？一個個幻想症還是怎麼了，一張照片我還需要說什麼？」，甚至直接表明兩人就只是同事，要網友別再瞎猜。

不過，這次兩人又被拍到出雙入對、互動親密的模樣，令網友很難相信兩人關係僅是同事，紛紛留言猛酸「帶同事逛完超市回自己的別墅共度夜晚有什麼」、「別問，問就是我們韜子身邊只有徐藝洋一個女的，但是又想體驗一下小情侶逛超市」、「最硬的是男人的嘴」；但也有人認為兩人可能真的只是關係較親的好朋友。