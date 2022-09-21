女星李心潔以歌手身分出道，之後轉型成演員，更以成名作《見鬼》奪下第39屆金馬獎影后，還獲得「鬼后」封號，也開啟她的電影路；但2010年李心潔先生、知名導演彭順偷吃嫩模，兩人4年婚姻面臨危機，她最後則選擇原諒，還生下雙胞胎兒子。挺過危機後的李心潔更專注在拍電影，日前她分享自拍近況，凍齡美貌讓網友全看呆。

來自馬來西亞的李心潔，18歲被張艾嘉發掘到台灣當歌手，沒多久就轉型成演員，拍了許多經典驚悚電影，從成名作《見鬼》、《救命》、《鬼域》和《深海尋仁》等，近年還轉投身幕後工作，不久前分享正在製作一部紀錄片，還謙虛地說，「作為演員，我是有點資歷；做（作）為幕後主創，我是一個新人」。

而李心潔分享與金獎錄音師杜篤之老師的合照，她對著鏡頭露出招牌笑容，的的確確像個「新人」；隔沒幾天李心潔又上傳一張居家自拍照，幾乎素顏的模樣，皮膚吹彈可破，笑起來和當年剛出道時甜妹形象零變化，46歲神凍齡讓眾人被美到看呆了。

其實李心潔和香港知名導演彭順因拍戲相識相愛，2010年完成終身大事，2014年彭順被爆出偷腥香港嫩模，兩人婚姻一度面臨危機；事後李心潔也發聲明，坦言自己很難過，但會一起去面對，而2016年7月李心潔生下雙胞胎兒子，也被外界認為她和彭順已成功化解婚姻危機。