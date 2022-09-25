大陸女星周冬雨氣質清新，演技精湛的她近年岀演《七月與安生》、《喜歡·你》、《後來的我們》、《少年的你》等影視作品，2016年與演員馬思純一同榮獲金馬獎，成為當屆的雙姝影后，之後又拿下香港金像獎、金雞獎、百花獎等最佳女主角，是華語影壇最年輕的「三金影后」；近日周冬雨遭狗仔爆料與小6歲大陸男星劉昊然熱戀中，掀起外界熱議。

綜合陸媒報導，狗仔拍到劉昊然晚間拿著周冬雨住家的門禁卡進入，直到凌晨12點才從周冬雨家中離開，狗仔還拍到周冬雨和劉昊然去打網球，從網球館出來後，劉昊然貼心地確認周冬雨已經安全上車才放心離開，原以為兩人約會結束，沒想到周冬雨的車再度開進劉昊然社區，疑似要在劉昊然家中約會，直到早上10點都不見兩人出來，狗仔更多次直擊周冬雨坐駕駛入劉昊然家中，時常車開進去５分鐘後只有司機出來，周冬雨還在裡面，被猜測已經同居。

周冬雨、劉昊然被拍到一起打球，兩人還進出同一個社區。（圖／微博）

周冬雨和劉昊然曾合作電影《平原上的火焰》，該片還未上映，兩人又接著合作電影《燃冬》，似乎是因戲生情，過去也爆出兩人交往的消息，針對此事雙方皆一致沉默，沒有做出回應。

此事網友看法不一，有些人留言：「劉昊然是演員為啥不能談戀愛？」也有人不看好兩人「為什麼染指我家昊然」、「路人覺得劉昊然眼光不行」、「周冬雨這是演一部談一個嗎」、「實在是不配」；也有人認為都沒有拍到牽手擁抱畫面，真實性不高，表示：「我覺得有可能要合作了，炒熱度的」。