男星許仁杰爆出和同劇女星謝京穎假戲真做，不僅互動曖昧還被直擊半夜密會，不過雙方都否認戀情，不過民視《黃金歲月》對此不倫疑雲做出官方定調，讓他們在戲中離婚，斬斷彼此關係，似乎想讓這場風波早點平息，不過如今卻有人爆料，當初許仁杰演出《黃金歲月》，就是謝京穎從中牽線，最後導致擦槍走火。

根據《鏡週刊》報導，許仁杰與謝京穎傳出緋聞，但兩人在工作時相當低調，頂多就是上傳工作花絮照片放閃，不過終究紙包不住火，爆出兩人疑似假戲真做，根據知情人士揭露許仁杰原本想對此事冷處理，卻無預警發出第二次聲明，只見他身段放軟似乎想趕緊平息此事，就是擔憂事態一發不可收拾，導致經營許久的良好形象迅速崩壞。

由於不倫風波難以平息，連民視《黃金歲月》劇組也出手處理此事，製作人在劇中直接拆散這對戀人，讓兩人在戲中離婚，斬斷彼此關係，但也強調戲分不受影響，此安排不但符合許仁杰正在跟老婆亞希談離婚的現況，也讓他與謝京穎能儘快從這場不倫風暴中脫身。

許仁杰雖否認不倫戀，更坦言跟老婆因金錢爭吵，目前雖然分居中，但沒有離婚，強調還在為兩人婚姻做努力，卻也控訴老婆把錢花光，對此，正宮亞希不忍了發文反擊，「錢都是用在家用不是被我花光的，你一直都知道我用自己的存款在墊錢，匯款紀錄帳單收據我都留著」。