日本女星安達祐實擁有甜美臉蛋與一雙渾圓大眼，自1994年以童星之姿出道並憑著電視劇《無家可歸的小孩》爆紅後，便陸續在各大電影及電視劇中演出，中間雖經歷轉型及離婚低潮，人氣仍絲毫不減。而有「最強童顏」之稱的她，近日雖忙著趕拍新戲《The Travel Nurse》，仍不忘在社群媒體上曬出近況，凍齡的美貌也再度成為粉絲矚目的焦點。

安達祐實日前趁著拍戲空檔，於個人IG上PO文表示「來自岡田將生美味的慰問品，臉頰被塞滿了」。照片中，只見41歲的安達祐實將短髮中分，臉上僅畫著淡妝，一雙水汪汪的大眼睛看著鏡頭，皮膚看起來相當透亮、澎潤，臉上絲毫看不出歲月的痕跡，也完全看不出她竟然是兩個孩子的媽，令網友看到照片後都忍不住留言「太可愛了吧」、「這是少女的照片」、「說她21歲我也相信」、「護士裝好適合你，完全看不出年紀」、「女神依然這麼美」吸引超過6.3萬人按讚。

事實上，安達祐實2014年宣布再婚並與第二任攝影師老公桑島智輝生下女兒後，原本經常在社群媒體上，分享由老公掌鏡凍齡美照，但沒想到今年5月卻傳出兩人疑似婚變分居的消息。對此，安達祐實則透過經紀公司表示「是為了孩子的安全、教育環境考量才搬離」間接承認兩人分居的消息。但她即使身陷風波，仍打起精神接下與岡田將生、菜菜緒等人合作的電視劇《The Travel Nurse》，並在其中飾演小護士，令粉絲相當期待。