南韓女子天團BLACKPINK上個月剛推出第二張正規專輯《BORN PINK》中的洗腦先行曲《Pink Venom》後，便以最快速度登上全球各大音樂排行榜，MV更在24小時內創下9000萬人次的觀看次數，刷新她們過去的紀錄，可見她們的高人氣。而近日深陷誹聞風波的成員Jennie，也因為要替新專輯宣傳，仍出面參加粉絲簽售會，但卻被粉絲們意外拍到Jennie哽咽的畫面，在網路上引發討論。

BLACKPINK這次帶著洗腦神曲《BORN PINK》回歸樂壇，不僅在南韓創下驚人銷量，也打破亞洲女團在歐美兩國的紀錄，人氣直衝天際，25日她們也終於在疫情解封後，首度於首爾汝矣島舉辦與粉絲面對面接觸的簽售會。而活動結束後，便有粉絲在網路上寫下「真的不是故意惹哭妳的，Jennie要一直幸福」，並強調不管Jennie做了什麼事，她們都會陪在身邊應援，希望Jennie能夠勇敢做自己。

而網友與Jennie對話的過程也被其他粉絲拍了下來，在公開的畫面中，只見穿著深V領洋裝的Jennie聽到粉絲的加油打氣後，忍不住哽咽地回答「不要讓我哭」，粉絲當時也情緒激動向Jennie大喊加油，讓Jennie強忍著淚水露出笑容，並拍手感謝粉絲的心意，場面相當溫馨。活動結束後Jennie也特別在個人IG上發出自拍影片，感謝粉絲的加油與支持，大家的鼓勵讓她相當感動。

事實上，Jennie的私人社群帳號近日疑似遭到匿名駭客入侵，造成她的親密私照不斷外流，嚴重影響私下生活，但BLACKPINK的經紀公司YG娛樂卻始終沒有對外說明，讓粉絲們心疼不已，頻頻跳出來為Jennie抱不平。

"Don't make me cry!" #BLACKPINK's #Jennie nearly moved to tears due to fan's words at recent fansign event https://t.co/pwR5WrdxMA pic.twitter.com/ImBbpTEtNe — allkpop (@allkpop) September 26, 2022