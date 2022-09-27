資深媒體人周玉蔻因在節目爆料前中姐冠軍張淑娟過去跟蔣孝嚴滾床單，被女方正式提告，今（26日）上午現身北檢欲向張淑娟道歉，卻跟國民黨台北市議員王鴻薇互槓，周玉蔻受訪時被一名電眼女記者激怒，反問她：「妹妹妳長這麼漂亮，為什麼到現在還不清楚啊」，讓鄉民好奇這名女記者有多美，她的IG曝光後，顏值果然很高。

周玉蔻26日提前到北檢想跟張淑娟道歉，看到人在現場的王鴻薇，氣得怒嗆：「為什麼是你出來，你是誰？你是想要得政治紅利不要臉的蟑螂」，被王鴻薇回擊：「老鼠，人見人討厭...」、「你滾她就會到，我跟大家報告，因為有周玉蔻這個蟑螂在，所以張淑娟不會過來。」現場氣氛火爆。

張淑娟在王鴻薇的陪伴下，幾乎全程閉著眼向社會大眾哭訴內心的委屈，離開北檢後，周玉蔻再度現身受訪，表示想跟張淑娟道歉卻被王鴻薇阻撓，此時有名女記者問她是否覺得追查晶華緋聞案會模糊北市選戰？周玉蔻聽完後頗不悅，直接反問記者：「妳為什麼到現在還不清楚啊，妹妹？妳長這麼漂亮已經問10次了！我做過採訪主任回家好好地教導妳好不好？」

相關新聞被轉到PTT八卦版，除了掀起熱議，許多鄉民們都很好奇被周玉蔻點名的女記者到底多正？很快地，鄉民肉搜到女記者的IG，原來是《東森新聞》女記者、兼任主播李利貞，不僅有政治大學的高學歷，還有姣好的面容，笑起來非常甜美，讓鄉民心服口服。

李利貞突然爆紅後，被好友在IG標記「口罩依然遮不住妳的美麗」，她轉發該則動態，表示：「我今早到底經歷了什麼。」