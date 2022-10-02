媒體人周玉蔻日前引起的爭議讓民眾相當憤怒，NCC緊急開罰其節目40萬元滅火，但又遭爆其實是去年的舊案，一直拖到近日才突然處理。國民黨台北市前議員羅智強透露，NCC下周三將開會審議違法的節目，他號召民眾監督NCC，要求將周玉蔻的案子排程，否則依照NCC審案的速度，要處理周玉蔻可能又要等到選後了。

羅智強今（2）日在臉書表示，NCC處理事情有兩套標準，若反對民進黨的內容有出錯，就快馬加鞭以最速件重罰百萬，而當謠言有利於民進黨時，就收在抽屜裡「類吃案」，等民眾怒火爆發後才慢條斯理輕判。

「周玉蔻在民視造謠造謠再度造謠，請問NCC為什麼不關民視呢？」羅智強質疑，周玉蔻及她的政論節目，從去年中二補選時就開始造謠，相關言論在網路發酵，然而經過1年多該節目還是好好的，周玉蔻也還是主持人，此次抹黑的對象則變成國民黨台北市長候選人蔣萬安、國民黨桃園市長候選人張善政及民眾黨新竹市長候選人高虹安等人。

羅智強指出，下周三NCC將開會審議違法節目，希望民眾能夠一起監督，要求將周玉蔻的案子排程，還前中華民國小姐冠軍張淑娟清白，否則依NCC審案的速度，可能又會等到選後才進行處理，「請NCC不要再裝睡，嚴格檢視民視這次的爭議，做為未來撤照丶換照的證據！」