親綠粉專日前針對「小倆口」事件坦承是不實造謠，並撤文道歉。國民黨台北市長參選人蔣萬安9月30日表示，民進黨應該要說明清楚相關資源、利益流動的關係，大家也知道民進黨長期縱容這樣的風氣，甚至直接跟這些側翼粉專結合，這是令人無法接受的事。女記者王薀琁則還原真相表示，記者餐敘後跟蔣萬安合照，就被直接說她跟蔣萬安去看電影。

親綠粉專「抓到了！這梗很綠」9月28日貼文坦承，直指「記者王薀琁與蔣萬安才是小倆口」為不實造謠。王薀琁從未跟與蔣萬安看電影，並對誤導視聽、影響王小姐私生活表示道歉；強調該粉絲團有6萬粉絲，未來發文會明辨是非、珍惜在社群平台的影響力。

王薀琁則在臉書貼文表示，這是什麼爛道歉，到底是對誰道歉，不告對不起自己。另根據《TVBS新聞網》報導，王薀琁還原真相表示，當天所有記者參加餐敘之後，會跟蔣萬安合照，所以才會拍這張照片，資深媒體人周玉蔻不知從哪截她的臉書圖文，而且一個擁有6萬粉絲的粉專團，在完全沒有查證的情況下，就直接說她跟蔣萬安去看電影，完全沒有發生的事情，所以她已經去警局報案了。