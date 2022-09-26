南韓36歲戲劇女神朴敏英，出道時便憑著甜美臉蛋與自然的演技獲得觀眾喜愛，加上自然、不做作的個性，讓她即使大方承認有整型，人氣始終居高不下。而距離上部作品才半年，她便迅速推出新戲《月水金火木土》，但有網友發現她在劇中雖同樣打扮得光鮮亮麗，臉型卻整個變了，令粉絲們相當擔心她的身體狀況。

由朴敏英、高庚杓、金宰永主演的全新韓劇《月水金火木土》自21日開播以來便話題不斷，收視率也不斷飆高，使劇中演員的人氣再度攀向高峰，而一向以澎潤鵝蛋臉加完美的身材比例著稱的朴敏英，近期在劇中的模樣卻嚇壞不少觀眾。只見她在劇中雖同樣穿著華麗，但整個身材明顯消瘦不少，雙頰還嚴重凹陷，尤其是在燈光底下看起來更加明顯，意外顯得相當憔悴。

不少觀眾看到朴敏英暴瘦的模樣後，也開始在論壇上引起話題，紛紛表示「姊姊怎麼瘦成這樣」、「真的要多吃一點，太瘦了不好看」、「姐姐有刻意減肥嗎？瘦成這樣看起來好憔悴」、「心疼姊姊，別累過頭了」。

據了解，朴敏英先前在個人IG上公開近況時，就曾因消瘦的臉頰引發關注，當時她的經紀公司還出面說明朴敏英並沒有刻意減肥，而是因行程滿檔漸漸瘦下來的，因此也有不少粉絲跳出來緩頰表示「姊姊不是故意減肥的」、她本人也知道，正在增胖中」。

而朴敏英爆瘦的原因，似乎是因為她才剛結束《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的拍攝，就接下新戲《月水金火木土》，導致身體有些吃不消，因此讓粉絲們擔心不已。不過，她為了在新戲中飾演完美的「出租新娘」，私下勤練空中瑜珈、芭蕾舞、雙簧管以及4種語言，甚至在劇中大秀中文實力，敬業的態度受到眾人讚賞。

朴敏英在新戲的暴瘦模樣引起網友熱議。（圖／YOUTUBE）