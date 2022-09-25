資深藝人王彩樺出道多年仍憑著甜美臉蛋、火辣身材，及幽默逗趣的主持風格深受觀眾喜愛，近期更同時參與《黃金歲月》及《加油喜事》兩部電視劇的演出，並加下多個代言，將事業衝向巔峰。不過，她會這麼拼命工作，傳出主要原因是結婚20年的老公黃品文，經營許久的天珠店驚爆收攤，因此家中經濟重擔都落在王彩樺身上。對此，王彩樺也出面回應了。

現年53歲的王彩樺因凍齡的外表與幽默的主持功力，讓她獲得「B咖天后」的封號，也是業界出名的拼命三娘，除了綜藝節目主持、電視劇演出及廣告代言外，也經常出現在北中南部參與商演活動的演出，工作行程滿檔。而先前傳出她是因丈夫的天珠店收起來，必須承擔家中的經濟重擔才會如此奔波；對此，王彩樺接受《鏡週刊》採訪時透露，老公其實還有其他生意，對生活不至於造成太大的影響，夫妻倆也會同心協力，為生活共同努力。

另外，王彩樺還透露過去她因從不看臉書私訊而錯失許多工作，直到先生開始幫她管理臉書後，一開私訊才發現廠商的業配訊息超多，但王彩樺因不善經營而錯失工作機會，讓先生直呼「你少賺了好多錢」，不過後來有先生幫忙打理後，她的事業也更加突飛猛進。

事實上，王彩樺的老公先前曾傳出與女員工曖昧，驚爆婚變，當時王彩樺立即跳出來替老公澄清是烏龍一場，今年7月她前往高雄出席活動時，手上還戴著老公所送的2克拉鑽戒，證明夫妻倆感情不變，之後也未再傳出風波。