大陸一線男星張翰過去曾在《杉杉來了》、 《一起來看流星雨》、《溫暖的弦》等多部偶像劇中演出，獲得大批觀眾的喜愛，近日他還演而優則編推出全新電視劇《東八區的先生們》，但沒想到上檔後劇中的橋段與台詞都讓觀眾罵聲不斷，近日更被發現此劇已遭無預警下架，令粉絲相當傻眼。

張翰過去曾在多部偶像劇中飾演霸氣總裁，迷人又帥氣的形象深植人心，日前他也推出自編並主演的新戲《東八區的先生們》備受眾人期待，但沒想到戲劇播出後，就被觀眾批評劇情太過油膩，部分台詞歧視及物化女性，劇中男女主角的親密橋段，例如手摳女方內衣、伸手抓胸口等，更被評論為「公開性騷」，讓不少觀眾質疑為何能通過審查，甚至要求此劇「快下架」。

而隨著批評聲浪越來越高，雖《東八區的先生們》已在9月19日播出精彩大結局，但口碑網站「豆瓣」的評分卻也跌到2.1，刷新大陸本土電視劇最低分紀錄，網友甚至發現，結局播出後，各大影音平台已偷偷下架此劇，再也搜尋不到，所有演員也全數禁聲，令還沒看到結局的戲迷相當傻眼，紛紛抱怨「就這樣真的被下架了嗎？」、「我都還沒看到結局呢」、「下架總得給個理由吧」、「我真的是傻眼了」；不過大部分的網友則認為「早該下架了還播到結局」、「我才納悶當初到底怎麼過審核的」，引起兩派人馬論戰。