中國大陸一部備受好評的電影《隱入塵煙》，突然在視頻網站被下架，真的隱入沉煙了。這部電影於今年7月公開上映，本是小眾題材，卻憑藉口碑，一路走紅，票房超過1億人民幣。目前，在比較有說服力的豆瓣電影上，《隱入塵煙》評分高達8.5，是2022年以來公開上映的評分最高的大陸國產電影。一部成功通過電影主管部門審查，公開在院線上映的電影，突然被下架，著實讓人感到費解。如果真的像某些批評所說，這部電影揭露中國貧窮、有損中國形象，港媒「香港01」批評，這屬於「低級紅」。

《隱入塵煙》講述的是2011年甘肅農村一對夫婦艱辛而温馨的一段生命旅程的故事，有温情有現實關懷，許多觀眾看後都久久難以忘懷。當許多人整日將眼睛朝上看，只盯着那些富麗堂皇的大都市或光鮮亮麗的成功人士時，有這樣一部作品將眼睛轉向西北農村，講述底層邊緣人群的故事，本身便是一件難能可貴的事情。

所謂的「販賣中國人的苦難，好讓導演得獎」之類質疑，欠缺說服力。《隱入塵煙》的製作團隊是否有借苦難題材來爭取國際獎項的想法，外界不得而知，不能先入為主，不能誅心，不能有罪推定，不能一概而論。縱使他們有這樣的想法，亦無可厚非。因為最重要的不是創作者有沒有獲國際獎項的想法，而是作品本身好壞。只要作品尊重現實，質量過硬，那便是佳作，至於是否獲獎，則屬錦上添花。

大陸國務院總理李克強曾在2020年的記者會上說過，中國有6億人每個月的收入也就1000元人民幣。這一說法當時一度在網上刷屏，讓很多人感到震驚和詫異，但根據大陸國家統計局的數據顯示，的確是事實。中國至今依然是個發展中國家，遺憾的是，有太多人似乎遺忘這一點，沉浸在「厲害了，我的國」之中，根本看不到窮人的存在。

試想而知，在過去幾年中國政府投入鉅額人力物力發動脱貧攻堅戰，如今已全面建成小康社會的今天，尚且還有6億人收入那麼低。那麼在10年前，也就是《隱入塵煙》拍攝的2011年，並且還是西北鄉村裡最邊緣的窮人，他們生活貧苦，並非不可想象。這恰恰證明了過去幾年中國政府發動脱貧攻堅戰的必要性與合理性。

《隱入塵煙》作為一部電影，觀眾有稱讚、有批評，本是正常現象，但不應上綱上線。那些指責《隱入塵煙》抹黑中國形象的人應該反省的是，一個國家不會因為粉飾太平、遮蔽苦難而讓貧困、不幸、落後自動消失，但會因為敢於直面問題而進步和偉大。

一部現實主義題材電影影響不了中國形象，甚至會有助於現實問題的解決，但超出正常討論和批評範圍，對一部電影窮追猛打，甚至不惜上綱上線，祭出文革式大字報，逼得電影下架，卻會有損中國形象，屬於淺薄狹隘的低級紅。

敢於直面問題，哪怕有瑕疵有爭議的現實主義作品，永遠好過那些歌功頌德、粉飾太平的作品。從偉大的現實主義詩人杜甫到不憚以最壞的惡意來揭露黑暗的魯迅，都在說明現實主義經久不衰的力量，都在印證揭露問題、直面苦難的價值。一個國家在崛起過程中不能遺忘那些跌倒的人，這便是電影《隱入塵煙》的意義所在。