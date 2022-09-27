仍須努力！資深媒體人周玉蔻近日攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，竟將前中姐張淑娟無端扯進風暴，昨(26日)更在北檢前上演「罵街式道歉」鬧劇。許多人向國家通訊傳播委員會(NCC)檢舉，民視今(27日)取消周玉蔻《辣新聞》節目在53新聞台的聯播，但國民黨台北市議員徐巧芯強調，不能這樣避風頭了事，要求NCC應該重罰，民視必須公開道歉，更換節目主持人或停止節目，下架無良媒體人。

徐巧芯今(27日)在臉書發文表示，感謝從昨天到今天一起檢舉民視《辣新聞》節目的網友，民視取消老蔻節目在新聞台的聯播，回到一百多台播出。但不能只是這樣避風頭就了事，NCC應該重罰，民視必須公開道歉，更換節目主持人或者停止節目。下架無良媒體人，才是捍衛真正的新聞自由。

「NCC不應該是Need CoCo！」徐巧芯強調，更不要忘了，周玉蔻是為了民進黨台北市長候選人陳時中的選舉，才做出如此邪惡的舉措。而陳時中到現在都不敢譴責周玉蔻任何一句話。投給陳時中，就是支持周玉蔻。請大家為台灣的善良和正直而戰！

徐巧芯坐而言更起而行，在以下3個地點租下廣告看板：忠孝東路五段1號（靠近市府轉運站）、忠孝東路四段51號（忠孝SoGo旁邊）、信義路四段468號（靠近世貿101），上書周玉蔻23日脫口而出的名言「喜歡周玉蔻就投給陳時中」，還附上近日網路瘋傳的四大諧音成語「時指緊蔻」、「玉時俱焚」、「陳亡敗蔻」、「玉want陳市」，希望台北市民多多看見此一訴求。