九合一選舉近在咫尺，各政黨候選人都摩拳擦掌的準備中，對於選戰議題的交鋒非常激烈。對此，媒體人逆風的烏鴉今（3）日就在臉書上指出，「怎麼看各中央政府機關對選戰議題的表態與不表態，基本上就是邏輯問題，這個基本邏輯，將適用現在正在進行中的和接下來交鋒的所有議題」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上表示，目前關於烏賊戰，涉入的中央各部會包括農委會（張善政、陳吉仲）、資策會（高虹安）、警察大學（侯友宜）。逆風的烏鴉指出，「其中農委會的表態比較曖昧，算是有表態但其實啥都不確定。資策會我沒有看到他官方的表態，警察大學沒對實質的學位問題表態，只對『聲明』的程序表態」。

逆風的烏鴉分析，「如果國民黨、民眾黨的參選人有問題，以現在民進黨政府的作風，是絕對不可能不表態的」，所以如果針對的對象是非民進黨的參選人，那麼不表態不說明就意味「絕對沒問題」。逆風的烏鴉接著說，相對來看，同樣是民進黨作風問題「如果對象是民進黨參選人，而被指控的問題是空穴來風，民進黨也不可能放棄攻擊對手抹黑的機會，一定會找部會出來背書」，所以當指控對象是民進黨參選人時，相關部會不表態不說明，就表示「絕對有問題」。

最後逆風的烏鴉強調，「當然，這並不意味表態、說明了就絕對可信。相同的邏輯套用，各部會『對非民進黨參選人，說明有問題的，不代表真的有問題（比如說農委會說要查張善政的報告）』；各部會『對民進黨參選人，說明沒問題的，不代表真的沒問題（比如說中選會對李進勇參加立法院活動的說明）』，這個基本邏輯，將適用現在正在進行中的和接下來交鋒的所有議題」。