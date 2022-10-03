副總統賴清德1日出席民進黨台北市長候選人陳時中競總成立大會，但陳時中卻被媒體拍到，賴舉起他的手時並未舉起雙手。對此國民黨台北市議員徐巧芯分析，有可能是「陳、賴派系不同」、以及賴在陳造勢場合上所說的「台北市是疫情的開始」說所致。

徐巧芯今（3）日在網路直播節目《不演了新聞台》接受媒體人朱凱翔專訪，她坦言，自己雖沒有看當天完整直播，但若是有人在為她站台時講了類似的話，自己可能會擔憂、顧慮，也會對此感到非常不爽。

徐巧芯接著分析陳時中的動作，指出若賴清德已經講完上述那句話，陳時中的動作可能是一種防身術。她提到，陳時中（在現場）不能看起來太開心，因為若在賴清德說完那句話後，陳時中「還在那邊跟他好來好去」，外界恐會質疑，難道之前對萬華道歉是假的？

徐巧芯直言，由於是在拉抬時講了那些話，因此陳時中一定會受到賴清德那句話的牽連，同時兩人也分屬不同派系，本來就沒有責任要互相力挺對方，此時就會造成一個尷尬的局面，「所以我覺得兩個（原因）可能都有」。