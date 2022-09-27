大陸知名女星馬思純過去曾以電影《七月與安生》獲得金馬獎影后的寶座，但近年來她因身心靈狀態不慎理想還暴肥，因此暫別演藝圈，休養1年多左右才在近期透過電影《斷橋》回歸螢幕。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前收到一名粉絲憂鬱留言，她竟親自出面回覆，溫暖的舉動感動不少人。

馬思純近日收到一名粉絲留言表示自己的健康狀況相當糟糕，不僅吃不下、睡不著，情緒也非常壓抑，體重更從43公斤一路跌到37公斤，雖有好心人替他叫了救護車將他送到醫院，但他覺得這樣會虧欠對方太多，也沒有錢進行後續的治療，因此提早辦了出院，而他現在彷彿是一個沒有靈魂的軀殼，憂鬱透露「我真的沒能量了，也太累了，這樣髒髒的我、沒人會喜歡的我也不配了，你要狠狠的幸福，無論在哪，都祝福你」。

而過去也曾受憂鬱症所苦的馬思純，看到留言後竟也立刻回覆「你這些心態我都理解，但你看看，我好起來，曾經和你一樣放棄自己，看不上自己，暴飲暴食來麻醉自己，那麼多流言蜚語，但我還是救自己，我相信你比我更難，我來幫你，好嗎？」超暖回應在微博上瘋狂轉發。

不少網友看到後也感動表示「姐姐就是這麼暖」、「淋過雨的人總想幫別人撐傘」、「從她採訪說話做事能看出這人沒啥心眼子，實在人，心地挺好的」、「大概只有經歷過的人才真正理解那份煎熬吧，暖心純純」、「她說，我相信你比我更難，姐姐真好」意外引發熱議。