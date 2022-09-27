知名網紅黃琳，自就讀世新大學時就以甜美臉蛋與不科學的火辣身材，而被網友封為「兇版Angelababy」、「世新女神」，加上她經常在社群媒體上分享大尺度的福利照，使IG吸引超過88萬人追蹤。而近日前往國外旅行的她，昨日晚間也曬出了多張照片，火辣的穿搭再度令網友全暴動。

隨著疫情逐漸解封，不少人紛紛訂機票前往海外度假，而黃琳也是其中之一，在她昨日於個人IG上所公開的照片中，只見她穿著側面挖空的白熱針織洋裝，裡面搭配亮粉色的比基尼，以側面展現凹凸有致的性感曲線及美背；其中一張照片更是拉近距離拍攝她的側身，飽滿的上圍曲線若隱若現，令網友大噴鼻血。

看到另外一張照片才發現原來她所穿著白色洋裝，不僅胸前深V，腰部大片鏤空的性感設計，使她性感的小蠻腰及南半球曲線一覽無遺，加上黃琳燦爛的笑容，電得網友直呼「你是世界上最美麗的花」、「美麗、性感、可愛」、「這根本就是戰鬥服」、「穿這樣實在太辣」、「這套太犯規了，阿嘶」吸引超過2.3萬人按讚。

事實上，黃琳爆紅後曾被網友挖出她高中時的照片，2017年她接受《FHMTW》專訪時的影片也被再度挖出，而當時的他不僅畫上濃妝，還留著一頭金色長髮，雖外型一樣亮眼卻還是受到不少網友質疑「整很大」、「與照片長得不一樣」等等，不過喜愛她的粉絲仍支持到底。