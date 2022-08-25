因為官邸開趴、熱舞、上夜店等私生活影片不斷流出引發爭議，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）24日眼眶泛淚、語帶哽咽地表示自己「也是人」，渴望享樂，強調沒有因此閃失過工作。

針對官邸開趴、熱舞、上夜店的私生活影片不斷流出引發爭議，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）昨（24）日在演說中眼眶泛淚、語帶哽咽地表示「我也是人」，在一連串的災難中也渴望享樂，強調自己從未錯過任何工作。值得注意的是，前一日馬林才為了網紅友人公開在總理官邸的「上空接吻照」道歉，外媒隨後又挖出馬林與女網紅「磨蹭」熱舞的舊影片。

馬林2周來連續被爆出總理官邸開趴狂歡、上夜店緊貼不同男性的畫面，甚至友人也自行公開在官邸的上空接吻照，私生活被放大檢視，綜合芬蘭國家廣播公司（Yle）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬林昨日在所屬社會民主黨（Social Democratic Party）於芬蘭南部拉提市（Lahti）舉辦的活動上發表談話，談及私生活影片外洩引爆的風波時，馬林眉頭深鎖、語帶哽咽，眼淚幾乎奪眶而出。

她說：「我是人，在危機之中，我想的是烏克蘭及你們。」

「我也是人，在一片烏雲之中，我有時候也渴望享樂、光明及樂趣。」

「我沒有錯過任何一天的工作，我沒有未完成的工作，而我也不會在中途離開這一個（指總理一職），因為這一切都會過去，而我們必須一起打造一個更強大的國家」，她說：「我會做好我的工作，我會記取教訓。」

她坦言：「這一周對我來說並不容易，很困難，但我想相信人們是檢視我們的工作，不是我們在休假時做的事。」

除了官邸開趴、上夜店與男子熱舞的影片，馬林的33歲網紅好友薩卡（Sabina Sarkka）日前在TikTok上傳一張她與另一名女友人在總理官邸裸露上半身、接吻的照片，馬林事後道歉，坦承拍這樣的照片不恰當，薩卡後續也在Instagram發布貼文，為「不恰當的照片」道歉。

值得注意的是，這起「上空接吻照」風波再度讓外媒翻出馬林與薩卡一起在夜店熱舞的舊影片，畫面顯示，都穿著黑色背心的兩人雙手環抱彼此，臀部緊貼對方，《每日郵報》、英國《太陽報》（The Sun）等都形容，兩人似乎在「磨蹭」，芬蘭小報《Seiska》甚至描述，馬林與薩卡「親密地熱舞」，「連腿都張開了。」

《Seiska》的措詞引發芬蘭網友抨擊「噁心」，認為影片中根本沒有所謂「火辣」、「親密」、「特別」的畫面，強調女性朋友們玩在一起時就是這樣。