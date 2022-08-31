美國知名女歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears），日前公開宣布結束被老爸傑米（Jamie）長達13年的監管生活後，重獲自由的她便立即與男友山姆阿斯加里（Sam Asghari）結婚，並與歌手艾爾頓強（Elton John）合作推出全新單曲，使她人氣再度起飛。但近日推特上卻流出布蘭妮私下的「語音備忘錄」，內容除了將家人全數落了一番外，也公開了她不為人知的過往辛酸。

布蘭妮的官方推特近日突然在推特公開一段長達22分鐘的YouTube影音檔，內容便是布蘭妮過去的心理狀態。錄音檔中，布蘭妮表示自己長年以來都十分害怕酸民，也很害怕大眾對於她想法的種種回應，而自從她20幾歲得知某位女士建議她的父親傑米，對她進行監護權監管之後，她便沒辦法再見到她想見的任何人，不准她碰觸到酒精、毒品，甚至另外一半，而這些控制行為都讓她直言「根本是虐待」。

在布蘭妮忍無可忍試圖反抗時，卻演變成被送進療養院、最糟的局面，當時不僅有霹靂小組衝進她家將她押在擔架上，屋頂上還有3架直升機不斷盤旋，外頭甚至聚集了200多個狗仔，準備拍下她被送上救護車的狼狽模樣。但布蘭妮表示，自己被迫住在療養院兩週後還得立即開工，而且必須得按照「被告知」的內容去做事，每天還會被逼迫上健身房減肥，使她完全不知道自己為了什麼而活，從沒想過自己的人生會如此喪志，但她因為害怕還是按表操課，即使上了舞台表演、賺了很多錢，整個人卻像個機器人一樣，狀態非常可怕，因為對她來說，不能擁有自己想要的生活，也拿不到該得到的現金，人生根本毫無意義，只覺得自己活在某種陰謀論當中。

另外，布蘭妮還提到自己在2016年發行的專輯《榮耀強襲》（Glory）時，曾一度恢復對舞台的熱愛，但沒想到自己即使年過30還是得受到老爸傑米控制，然而她的媽媽、哥哥、妹妹，還有朋友都見證了這一切，卻沒有人願意幫她脫離控制，就連粉絲都為她發起了「釋放布蘭妮」（Free Britney）的運動，但她的家人仍不為所動，媽媽甚至還幫爸爸貫徹他的控制行為，讓布蘭妮感覺自己遭到家人拋棄，不願再與他們相處，即使現在看到他們都想朝他們吐口水，甚至恨透了母親琳恩（Lynne）包庇父親及遇到事情只會祈禱的行為。而這段語音內容公開後沒多久，布蘭妮就火速改成「私密模式」，但已遭大批網友備份並在網路上流傳掀起話題。

布蘭妮的母親親琳恩，隨後也在個人IG表示，自己一輩子都支持著布蘭妮的夢想，也盡力幫她擺脫困境，從來沒有想要背叛她，反而指責布蘭妮無數次的拒絕她的電話，讓她感到相當絕望。但她還是希望能有機會與布蘭妮進行一對一的私下對話。