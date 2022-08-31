俄羅斯最新宣布，從周三開始繼續暫停北溪一號對歐洲的天然氣輸送。此決定再次升高了德國陷入衰退和實行能源配給制的風險。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)稱，北溪一號進行維護，從8月31日(周三)當地凌晨2點到9月2日凌晨2點將不會有天然氣輸出。

Gazprom上周宣布北溪一號進行三天維修，原定在本周三(31日)清晨恢復營運。

歐洲各國政府此前一直擔心俄羅斯將延長中斷供應的時間。

與七月時進行10天的維修工作不同，此次的維修工作是由Gazprom執行，而不是由西方國家的北溪公司(Nord Stream AG)進行。

Gazprom說，需要對管線中的壓縮機進行維護保養，因此需要停機。

自俄羅斯在烏克蘭發起軍事行動以來，俄羅斯完全切斷了對保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭和波蘭的天然氣供應，並透過其他管線減少了天然氣供應。

北溪一號經由波羅的海通往德國，是俄羅斯天然氣輸往德國的最重要管線。

此進一步的限制供應，將導致能源危機進一步加劇。歐洲能源危機已使天然氣批發價格飆升逾400%，並給消費者和企業帶來痛苦的生活成本危機，並迫使各國政府花費數十億美元減輕負擔。