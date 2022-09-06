在歷經一輪全面反彈之後，美元周二在亞洲交易時段稍微歇息喘口氣，此前在對歐元、日圓和英鎊匯價爬上高位之後，周二稍微回落。但是在歐洲壟罩衰退陰影和美國利率即將大幅揚升之際，美元沒有大幅走低。

歐元兌美元在周一觸及近20年低位的0.9876美元之後，周二上漲0.35%，至0.9961美元。

周一為美國假期，交易量減少，而周二的亞洲焦點，澳洲央行宣布升息50基點(2碼)，符合市場預期。澳元兌美元上漲0.24%，為1澳元兌0.6814美元。

俄羅斯上周五宣布無限期中止北溪一號天然氣供應，當時將原因歸咎於一個壓縮站的漏油；但是周一又將中斷原因連繫到西方的制裁。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)副執行長Vitaly Markelov最新在周二表示，在西門子能源修復好有問題的裝置之前，不會恢復北溪一號的運轉。讓市場稍微燃起一絲希望。

英鎊在周一跌到2年半低位的1.1444美元之後，周二彈升0.65%，為1.1588美元。外長特拉斯(Liz Truss)在周一稍晚順利當選英國首相，但她承諾減稅，為政府財政負擔帶來不確定性。

在周一升到110.27點之後，美元指數周二回落，為109.58點。而隨著美國將加快升息腳步，日圓跌跌不休，周二先升後跌，跌到140.88。

中國加強對美元升值的抵抗，周一稍晚下調外匯存款準備率，讓銀行得以釋放美元，提供出售。

但此舉對人民幣影響有限，周二離岸人民幣匯價下跌，並穩定在約6.9468人民幣。