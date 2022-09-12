摩根大通分析師出具報告指出，隨著「元宇宙」（metaverse）等未來概念興起，有幾家中國企業將成為他們的首選股票。

雖然社群媒體巨頭臉書去年改名Meta讓「元宇宙」這個未來概念瞬間聲名大噪，但至少在美國，這個概念迄今尚未獲得臉書等公司原本寄予厚望的氣勢。

今年以來，Meta股價已不只腰斬，表現比那斯達克指數下跌約24%更加悲慘。

在發展元宇宙方面，中國和美國一樣面臨著消費者接受度的問題。摩根大通分析師在其報告中指出，除此之外，中國發展元宇宙還面臨著其監管審查制度所帶來的挑戰。例如，加密貨幣是元宇宙的主要元素，但在中國已遭到禁止。

僅管如此，小摩股票分析師表示，部分中國網路公司仍可望受惠於發展元宇宙所驅動的產業趨勢，並點名騰訊、網易和嗶哩嗶哩是他們心目中的首選。而在亞洲的非網路公司當中，小摩分析師則點名Agora、中移動和索尼等也將成為發展元宇宙的潛在受益者。

小摩分析師表示，這是基於這些公司在元宇宙特定方面的競爭優勢，如遊戲和社群網路。隨著元宇宙的發展，企業可以賺錢的兩大途徑是遊戲和智慧財產權。摩根大通表示，在最樂觀的情況下，中國網路遊戲市場將從440億美元成長近兩倍，達到1310億美元。騰訊和網易都擁有強大的遊戲業務，也都與全球遊戲產業的領導者建立合作夥伴關係。

嗶哩嗶哩則是中國35歲以下人群的「首選娛樂平台」，第一季其每位用戶平均每日在其平台上花費95分鐘。

雖然中國的中央政府已經祭出嚴禁年少者長時間打遊戲的措施，但部分地方政府已宣布元宇宙的開發計畫。

分析師表示，元宇宙可能使目前平均為6.6小時的上網時間增加一倍，可望給公司帶來更多的每網路用戶營收。小摩預估在中國，元宇宙的商業服務和軟體市場將達到270億美元，而將離線的商品和服務消費進行數位化的市場則高達4兆美元。