「2022全國古蹟日」為呼應歐洲遺產日重視永續發展的議題，由文化部文化資產局以「文化資產的永續與未來」為主題， 17、18日在文化部文化資產園區串聯22縣市辦理「全國文化資產行動博覽會」。

文化部長李永得致詞時表示：「唯有更瞭解，有形及無形的文化資產才能永續發展」。他指出過去談古蹟強調的是指定程序，期許文資局未來應努力講述古蹟、歷史建築本身及其與「人」的故事，好的故事未來更有機會成為重要IP，以電影、漫畫、動畫等各種形式，擴大故事的影響力，「只有充分的訴說、行銷這些故事，讓民眾更為瞭解，才能顯示古蹟的價值」。

李永得也提到，在硬體以外，古蹟也代表著「文化遺產」，如語言即是最古老的無形文化資產；再如傳統技藝、傳統工藝、傳統戲曲等，都是國家最重要的資產，但現今都面臨不斷流失的狀況。他強調：「無形文化資產一定能成為未來文明生活的一部分，永續發展」文化部及文資局未來也會投入更多的資源，保存、推廣及發展。

文化資產局長陳濟民表示，全國古蹟日10多年以來，首次於文化部文化資產局舉辦開幕儀式。開幕式上也特別表揚了12位曾榮獲「國家文化資產保存獎」或「公共工程金質獎」的優良傳統匠師。文化資產局長陳濟民表示：「傳統匠師是古蹟、歷史建築修復過程中的靈魂人物」，希望藉由表揚，感謝匠師對於文化資產修復的卓越貢獻。

配合古蹟日，中央機關及縣市政府同步開放1184處古蹟或歷史建築供民眾參訪。文化部文化資產園區則展出「海之美~文資與歷史的相遇」、「織事-2022織品保存修護展」、「古物揭密-文物科學鑑識在故宮」、「水下探奇-水下文化資產主題展」等。