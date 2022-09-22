後疫情時代並歷經全球政治局勢變化風暴的此時，由國立台灣美術館（國美館）與法國南特當代藝術中心共同組織策畫的《暴風之眼》主題展，7組台灣藝術家以親身見證的國際情勢變化，糅合台灣獨特的平靜與躁動共存的視角，回應全球迎對的不確定性未來。

繼去年赴義大利威尼斯建築雙年展推台灣館—台灣郊遊，國美館再次於後疫時代率隊前往歐洲。《暴風之眼》籌備期正歷經全球局勢變化的高峰期，以此議題也反映出生活新日常的切身體悟。也因台灣面對全球高度敏感的權力風暴有著特殊性，也打開了充滿挑戰的藝術視野，多元地對自我文化歷史進行解構和再創造。

《暴風之眼》聚焦的7組台灣藝術家，皆是出生於戰後的世代，此次展出的巨幅畫作《腦殘遊記--臨趙伯駒「江山秋色圖」》為藝術家姚瑞中2015年的創作，挑戰在經典的傳統山水畫中，融入了10件近年他對台灣歷史與政治現狀反諷的行為藝術作品。袁廣鳴的《棲居如詩》、《日常演練》兩件參展作品，以冷靜而詩意的凝視，表現生活中的隱形暴力和不安。

王連晟的《閱讀計畫》是一組機械裝置作品，反思未來充滿挑戰性的科技演化與人工智慧發展。張立人的《戰鬥之城—場景》模烈和黃海欣油畫《The Games Goes on》看似輕鬆詼諧，實則反映出新世代以藝術面對日常事務的態度。

旅英藝術家王郁媜的《未曾來過》融合了繪畫、聲音、影像和空間裝置，營造出虛實多重交疊充滿跨界想像的未至之所，也是藝術家在自我身分及歷史議題上的不斷探索。蘇匯宇〈未來的衝擊〉透過影像探訪台灣過去所經歷的未來：摩登的城市願景、美好的生活想像，這些未來的景象和未完成之處，也令我們深思如今正在經歷以及即將正面迎對的未來衝擊。