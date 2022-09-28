轉眼間即將告別9月迎接10月，每個人的運勢也跟著出現變化。《搜狐網》運勢專欄分析，10月生肖屬兔、雞、牛者的事業運勢告別低迷，一飛衝天，不僅能得到貴人的支持與協助，還有被主管認同及提攜的機會，財富自然明顯提升。

第三名、生肖兔：克服困難柳暗花明

生肖兔過去運勢低迷，總是被煩心事困擾著，好在10月後就能遠離那些爛攤子，靠自己的努力一一化解難題，此外貴人運佳，工作方面若可以克服浮躁和拖沓，相信運勢會有再提升的機會，並為未來事業拓展打下基礎。工作、生活的壓力可能讓生肖兔感到身心疲憊，不過只要保持好心態，就不怕被挫折打倒。

第二名、生肖雞：貴人助力一展長才

生肖雞思維敏捷，為人勤奮，做事更講求全力以赴，因此總能透過展現才華找到適合自己的舞台。生肖雞的自律精神無人能及，再加上10月的好運相助，不論是工作還是生活都將步步高升，不僅努力能夠被認同，甚至還有被提攜的機會，若是經商者則收入增漲，財富明顯提升。

第一名、生肖牛：財富亮眼一掃陰霾

生肖牛10月運勢上揚，不論事業、生活都將告別過去的低迷，迎來平穩及和諧。生肖牛貴人運強，多保持積極的正能量，就能吸引更多的支持與協助，心態也會變得更加穩定，接下來的日子注定順遂，不用擔心煩心事來打擾，專心打拚便能財運旺盛。