Global Mall新左營車站歡慶解封開放及17周年慶，今年首波周年慶檔期將於10月6日起至19日推出《17一起GO。鐵道美食旅遊祭》。（柯宗緯攝）

Global Mall新左營車站歡慶解封開放及17周年慶，今年首波周年慶檔期將於10月6日起至19日推出《17一起GO。鐵道美食旅遊祭》，主打線上線下雙回饋，整體周年慶檔期預料可帶動業績成長2成。Global Mall更首度大手筆推「超級點數大樂透」，加碼抽市價175萬Tesla Model 3，獎品總價值超過600萬元。

首波周年慶10月6日至19日推出「消費享線上線下雙回饋，滿2000最高送600」於指定櫃位使用GMpay綁定Global Mall聯名卡累計消費滿2000元最高送600元(400元實體電子商品禮券＋200元Online抵用券)，回饋上看30％，同時加碼會員點數經濟，會員扣點數5點可現領50元購物金。

《17一起GO。鐵道美食旅遊祭》檔期，看準軌道經濟主打旅遊、荷包解封，集結超過20家餐飲品牌飄香搶客，包括必勝客、手信坊、樺達奶茶、韓石食堂、老董牛肉麵、懿品乳酪等，推首五日17元限搶商品、買一送一、加17元多一件、扣17點兌好禮超值優惠，還有多樣特色伴手禮、店長力推美食8折起，便利民眾搭車前後立即購買享折扣。

隨著解封準備開心出遊，勢必帶動一波休閒服飾、戶外用品採購潮，消費者可趁周年慶入手優惠搭配滿千送百回饋，adidas outlet推多項指定商品5折起，此外，寵物陪伴成為後疫情之趨勢，因應寵物商機持續延燒，特別引進「摩達客」新櫃搶進寵物市場，於周年慶期間推優惠全面88折起、寵物外出單品5折起。

Global Mall於10月6日至31日首度大手筆推「超級點數大樂透」，凡環球會員扣iMall點數30點即可兌換抽獎序號，立即抽立即獲獎，人人有獎，不僅有機會獨享包括17萬環球禮券、iPhone14、中華eMOVING EM50電動機車、福容飯店住宿券、圓山大飯店松鶴廳午晚餐自助餐券等旅遊及環保好禮，同時只要參加點數大樂透活動，還可再抽價值超過175萬的特斯拉Tesla Model 3乙台，獎品總價值超過600萬元。

除了超值折扣，Global Mall新左營車站週年慶期間還有多家餐飲、體驗品牌及快閃櫃輪番登場， 9月底陸續引進多家特色伴手禮，包括即日起至10月10日，來自台南人氣「丹莉厚工捲」、10月1日起快閃的網路團購美食「酷覓星」及新櫃「豆陶齋」主打古早味手工甜湯，升級伴手禮一條街、品項更趨多元。

另外，看好高鐵商務客需求，10月中旬將於4樓引進「Le Phare共享辦公室」，包括個人工作室、中小型會議室及大型空間租用，緊接著11-12月還有「Life8」、「Boulder Space圓石空間攀岩場」打造為兒童及成人立體攀岩場域。

值得一提的是，解封前搶先體驗偽環遊世界之旅，Global Mall新左營車站今年周年慶與日本超人氣LINE貼圖「懶得“鳥”你」合作，以環遊世界為主題設計獨家圖樣會員禮，送「懶得鳥你好想出國夾鏈袋」、「懶得鳥你暖暖毛毯」等多款獨家會員禮吸引鳥迷們搶兌收藏。另10月16日將舉辦懶得鳥你人偶見面會。