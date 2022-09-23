高捷橘線驚傳系統異常 列車延誤 07:182022/09/23 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高捷橘線系統異常 列車延誤。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高捷橘線剛剛傳出系統異常，原因不明，目前發車班距拉長，列車延誤，高捷仍在檢查中。 由於目前正值上班上課尖峰交通時間，提醒趕時間民眾改搭其他交通工具。 客服專線：07-793-8888 雷虎科技與創未來科技公司合作無人機防禦系統 南韓國防展亮相 超微Ryzen 7020系列行動處理器為使用者帶來高階效能與長效續航力 推動智慧交通運輸有成 高雄市府獲國際肯定 #高捷 #橘線 #系統 #異常 #列車延誤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尼米茲號航艦傳出飲水遭燃油汙染 供水系統全面沖洗 16:142022/09/22 軍事 中興新村活化 許淑華批選舉騙局 04:102022/09/21 政治要聞 新竹工業區監視系統「台皮陸骨」 工業局追責加嚴標準 12:282022/09/21 財經 《產業》PNC年會落幕 逾百專家共探數位時代人性化科技 11:102022/09/20 財經 華德動能電巴 獲大南肥單 04:102022/09/22 產業特刊 批T-Bike車少站少 謝龍介提「當選改用YouBike」黃偉哲這樣說 16:212022/09/22 政治 台中論文抄襲？ 無黨參選人指控藍營3議員 04:102022/09/23 地方新聞 聯電28奈米 將間接沾蘋果光 04:102022/09/21 財經要聞 聯合再生攻儲能報捷 營運來電 04:102022/09/22 證券．權證 《光電股》台灣最大 聯合再生完成太陽能電站利用儲能系統平衡輸出案 16:322022/09/21 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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