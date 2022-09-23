上班時間塞爆！台北捷運23日上午8點多公告，文湖線六張犁站往麟光方向列車異常，導致列車均有延誤，乘客被請下車。
民眾蔡小姐向《中時》表示，疑似因為軌道有狀況，車輛行駛到一半停下來，所有乘客在車上枯等，令他們大感傻眼，現在乘客被請下車，已有公車疏導。
北捷公告指出，目前文湖線因六張犁站至麟光站間列車異常，南港展覽館至中山國中站、辛亥站至動物園站實施局部營運，班距較長，請旅客在月台上稍後，造成不便敬請見諒。
上班時間塞爆！台北捷運23日上午8點多公告，文湖線六張犁站往麟光方向列車異常，導致列車均有延誤，乘客被請下車。
民眾蔡小姐向《中時》表示，疑似因為軌道有狀況，車輛行駛到一半停下來，所有乘客在車上枯等，令他們大感傻眼，現在乘客被請下車，已有公車疏導。
北捷公告指出，目前文湖線因六張犁站至麟光站間列車異常，南港展覽館至中山國中站、辛亥站至動物園站實施局部營運，班距較長，請旅客在月台上稍後，造成不便敬請見諒。
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