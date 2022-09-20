影星章子怡愛情、事業兩得意，她以《一代宗師》、《藝伎回憶錄》、《臥虎藏龍》等代表作在國際打開知名度，章子怡近年則把重心轉往家庭，她2015年與歌手汪峰結婚，婚後生下一對子女，更不時分享一家人的天倫照；近日卻遭狗仔直擊她和男星靳東深夜獨處，一度還將司機趕下車，引起網友討論。

當天晚上章子怡和靳東一起現身參加聚會，男方沒有戴口罩，他身穿黑色西裝，動作親暱地摟著一名白衣男士，手掌放在對方肚子上，臉上還掛著笑容，顯然氣氛融洽，鏡頭拍到章子怡的背影，她也穿著一身黑，頭上一頂深色棒球帽，捲髮披肩樣子很是隨性，且從背影可以發現章子怡身材維持得很好，腰身纖細。

靳東和對方在路邊熱聊，過程中擁抱握手，交情熟稔的樣子，章子怡則在一旁安靜站著，等白衣男離開後，章子怡沒有立刻坐上自家車離開，反而上了靳東的車，兩人還將司機趕下車，單獨在車上待了一個小時，章子怡下車時表情相當愉悅，這段影片公開後掀起網友討論，有些人還不忘喊話章子怡老公汪峰來吃瓜。

章子怡被拍和男星靳東深夜獨處。（圖／微博）

許多網友留言：「我覺得這挺正常的沒什麼問題。主要我相信勒東應該看不上她」、「人家在談論投資，當然不能讓司機聽到」、「研究劇本呢，大家別亂猜」、「汪峰知道嗎？」、「兩個人都結婚了應該不至於」、「司機就在旁邊看，應該只是談合作」。