彰化縣和美鎮彰美路14日下午1點多，一輛廂型車突然火燒車，司機和6名乘客逃過一劫。（和美犁盛里長黃正炘提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮彰美路14日下午1點多，廂型車火燒車，和美消防分隊緊急撲滅。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮彰美路14日下午1點多，一輛廂型車突然冒煙，幸好司機聞到燒焦味，機警路邊停車，司機和廂型車上6名道友趕緊下車，14隻腳一踏出車廂外的瞬間，就轟的一聲，霎時就起火狂燃，整輛車都陷入火海、烈焰沖天，7人驚魂未定，「我們的命是撿來的嗎？」、「有保佑」、「阿彌陀佛」。

這起火燒車，發生得相當突然，司機表示，載了一車女道友，行經和美鎮彰美路時，就感覺車卡卡，一邊採油門，車速卻快不了，還聞到一股焦味，路邊也有人不停揮手，警告冒煙了，緊急將車停在路邊，要求車上的人都快點下車，豈料一群人，歷經一場從鬼門關闖一回的驚險，直呼「險險」。

廂型車爆炸起火瞬間，焚燒成一團火球，濃煙直衝天際，附近住戶和過路人，也都感覺超級驚悚，直呼「有夠夭壽，燒成這樣」，幸好彰化縣消防局獲報，派遺和美等分隊人車火速趕到現場，用化學泡沫，快速將火勢撲滅，但整輛廂型車已燒黑成一團爛鐵。起火的原因還待進一步了解。