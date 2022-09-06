台南一名計程車司機在臉書發文表示，日前載到一對情侶乘客，女乘客在座椅留下大片紅色汙漬，他一擦竟發現是經血，傻眼直呼「小姐！你MC來都沒發現嗎？」，貼文一曝光便引發熱議。
一名司機在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前載完一對情侶確認後座是否有遺留物時，意外發現座椅上殘留一片紅色汙漬，原PO以為是倒翻的飲料，用濕紙巾擦拭才發現是經血，傻眼表示「小姐！你MC來都沒發現嗎？」、「其實什麼都不奇怪！奇怪的都被我遇到了！」。
原PO表示，該對情侶就算不清理也應該禮貌告知他，認為對方若無其事離去很不負責任，「都不知道這樣會影響我營業嗎？而且會造成之後乘客的困擾？甚至會產生我被客人客訴的問題嗎？」。
貼文曝光後引發熱議，不少網友留言表示，「這太扯了吧」、「我聞到味道了」、「這血量上車前就應該知道吧…」、「這血量…都沒感覺到我也只能說佩服佩服」、「隔著銀幕都有腥味了」、「她是不是流產了…」。
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