因為學生沒讓座，阿伯在公車上馬上怒打電話到南一中抱怨。(翻攝自YouTube)

博愛座是禮讓有需要的老弱婦孺先坐的座位，但卻常引發道德綁架的爭議，日前台南一名阿伯上公車後要求坐博愛座的南一中學生讓位，但學生看後方還有其他空位，堅持不讓，沒想到阿伯竟氣得打去學校投訴、飆罵，誇張行徑全被其他乘客錄影PO上網，讓許多網友反而挺南一中學生不用讓座。

一名網友昨天（5日）在「爆料公社」PO出一段影片，指在台南紅幹線公車上，目擊一名白髮阿伯一投幣上車，票都還沒拿就要求坐在博愛座上的南一中學生讓坐，但學生並未起身讓位，讓白髮阿伯氣得馬上打到台南一中抗議，當場在車上飆罵。

電話中阿伯自稱68歲，大聲批評該校學生不讓坐都在滑手機，還報上學生衣服上的姓名、學號，要求校方懲處，還語重心長表示「不希望台南的孩子是這樣子」，然而影片鏡頭往右移，阿伯後方就有2個空位卻堅持不坐，硬要學生禮讓，讓車上乘客都看傻眼。

一名白髮阿伯一投幣上車後，票都還沒拿就要求坐在博愛座的南一中學生讓坐，但背後就是空位。(翻攝自爆料公社)

影片曝光後，許多網友都力挺學生，紛紛留言：「好手好腳，中氣十足，支持學生不用讓座」、「我看白髮先生精神挺好，還能打電話情勒，應該不需要坐」、「有位子為什麼一定要坐別人已經坐的？」、「搶來的座位比較好坐啦，倚老賣老的阿伯不值得讓人尊敬！」、「目的不在有沒有座位，只是不爽坐在博愛座的學生，學生就是要罰站的意思」；也有人誇讚「台南一中學生素質很優，遇到這種無知老人還是很淡定！」

但也有人緩頰，「可能真的生病，要讓坐就讓吧」、「空著的紅色位子是輪椅專用區的座椅，沒有靠背，可能這個老人想坐有椅背的椅子吧」。