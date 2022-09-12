高中生延後到校8月1日起開始實施，不再強制參加早自習，但許多高中職校車仍是6點發車、約7點到校，議員彭俊豪12日為學生請命，直指學生等於提早到校1小時，違背讓學生有更充足睡眠的美意，教育局長林明裕說，已逐一清查，並請各校協調延緩發車。

彭俊豪說，很多人學生時代都是早上7點20分以前到校，打掃、早自習、小考，但今年8月1日開始實施新制，教育部規定每周全校集合活動如朝會升旗，由「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘天數由學生自主規畫運用，且明文規定在第一節上課前，都不能實施任何考試，也不能列出缺席紀錄，學生約8點10分前到校即可。

彭俊豪說，到校時間延後，學生專車的發車時間也應該要延後，但他接到高中學生和家長反映，校車仍於早上6點發車、7點左右到校，到校的時間離上課還有1個小時。雖然準時到校是訓練學生自主性的一環，但對學生而言專車到校時間非常不友善，也增添危險，請市府協調將校車時間延後。

林明裕說，桃園市高中生約6.5萬人，經統計搭校車的高中生約40％、搭公車約22％，過去因學生發車時間早，可避開交通顛峰時間、業者也能跑完學生再接民間企業專車路線，不諱言有些校車路線牽一髮動全身，但強調是買方市場，已請各校跟簽約的業者協調，以利學生延後上學，增加休息時間、減少學習壓力、促進學習效果。

林明裕說，像是武陵高中就已延緩發車約15分鐘，他也坦言若發車時間太晚，可能會遇上塞車情況，導致到校時間已超過第一節課，適逢開學季正是調適期，會請業者盡量滿足學校需求。

武陵高中校長林煥周指出，教育部新制規定每周仍有1天可辦朝會，為了讓校車班次統一化，開學前就將全校朝會時間挪移，方便學生5天發車時間一致，目前大溪線、東興線、龍岡線3線已延後發車，大興莊敬線、大有線因原本發車時間就比較晚，暫時未調整，未來也會持續滾動調整。