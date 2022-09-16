桃園市長候選人張善政農委會研究案風波延燒近1個月，農委會今天公布初步結果，除了部分報告內文與參考文獻、資料來源使用相同文字圖表、引述資料來源、未列參考文獻及參考文獻標示不明等樣態，經比對後，與系統資料庫重複度高共有6篇，農委會副主委陳駿季表示，目前仍在處理程序中，最後結果確認及後續處置的時間難以確認，「不會強調是抄襲」，僅能說重複性高。

農委會今天下午說明「農業電子化發展策略分析與規劃」研究報告。

媒體詢問，日後如果接到檢舉，是否也會比對該流程處理？陳駿季說明，如果有檢舉案會據檢舉的內容，實際的可能性，如果檢舉確有事實，才會啟動流程，不會任何一個檢舉就啟動。

陳駿季說，重複度高低與所訂的條件相關性高，農委會依過往研究經驗認為「跟其他報告有2行半（約50個中文字）」重複性較高，6篇重複性高中有5篇為40％以上，另一篇則為27％，但「不會用抄襲」，目前只是把比對現況給大家知道，涉及抄襲與否會至複審確認。

至於結果確認的期程，陳駿季指出，目前會請受委單位、計畫主持人書面說明，後續農委會會再「彙整研判是否有侵權之虞」，如果是的話會組成外部專家1／2以上的專案議討論，確認結果後才會做後續的處置，但時間點難確認。依近日外界公布的契約指出則宏碁公司應繳還全數的經費。

外界質疑，當初計畫案曾由農委會會內人員驗收，如果抄襲為真，則農委會內人員或當初的機關首長可能涉及瀆職，陳駿季說，計畫驗收有應交付的研究報告，驗收的人不會去去比對，而是會相信研究團隊的報告有原創性，如果引述的話會標註，因此與計畫的審查人員或是主管機關首長沒有關係。

陳駿季強調，至於張善政履次提及的保密條款，目前顯現研究成果沒有保密的必要性，如果研究團隊公開表示還有疑義時，歡迎研究團隊或主持人來文詢問可不可以公開。