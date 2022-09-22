國民黨桃園市長參選人張善政昨親上火線說明研究案，強調農委會稱6篇有問題簡直是雞蛋裡挑骨頭，並發函要求公開所有資料。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬直批，張不誠懇也沒認真面對，出新招要把責任推給農委會，盼盡快公開發函內容，至於QR Code爭議，則有點自我膨脹，沒做的事不必攬功。

鄭運鵬今表示，張善政昨在記者會說明時，沒有誠懇、認真面對，包括周刊與農委會的比對和調查都沒說明，始終保持高傲態度，更出新招要求農委會公開資料，是把責任推給農委會的手法，但既然對方說要發函，就請盡快發，也把內容公開讓大眾檢視，畢竟這是拖延戰術也沒保密條款，故不需迴避，相信農委會不會幫忙隱瞞。

對於有媒體指稱農委會2004年就推動QR Code產銷履歷，張善政競辦反擊，當時行動網路與智慧型手機不普及，是要如何推動QR Code。鄭運鵬認為，張一向喜歡把功勞攬在身上，先前談鐵路地下化也是同樣情況，當年農委會早已開始學習日本的QR Code系統，並做研究使用，呼籲選舉應提出未來該怎麼做，沒有做的事情不需爭功諉過。

鄭運鵬酸說，張善政對智慧型手機和網路系統的記憶力不太精確，這QR Code是日本發明的，對方在PHS時代就開始有相關功能，後來慢慢普及化，當然日本與台灣發展不同，台灣以前是2種系統都有使用，張只是習慣自我膨脹喊說，台灣農業進步都與他有關，時間記錯不必計較，如此看來，也只是證明他有抄別人的而已。

針對張善政團隊，鄭運鵬也說，國民黨內主要幹部發現原先步驟規畫，在1個月內很快被追上，造成對方亂了陣腳，再加上爭權文化，包括地方勢力、候選人的國王人馬及中央黨部人士想插旗，才會出現多頭馬車情況，但對敵營內部糾紛沒興趣，應把選舉重心回歸到市民。