國民黨桃園市長參選人張善政昨赴龜山參與後援會成立大會，踏入民進黨桃園市長參選人鄭運鵬立委選區，張直言沒什麼樁好拔，因為「他是空的立委」。對此，鄭運鵬猛批，張以負面標籤口出惡言否定對手，不知到底空殼在哪，若如此對他人不敬，相信選民會對人品和人格有另外評價，更強調他們「從不否定別人」。

鄭運鵬表示，張善政參選以來總用負面標籤否定競爭對手，他與桃園市長鄭文燦和蔡英文總統，都經民選當選並連任，若真如張所說「邪惡又空心」，要如何用選民的判斷說服自己？盼尊重民主選舉結果與職務貢獻。

鄭運鵬強調「我們從來也不去否定別人」，但張善政甚至口出惡言稱他是空殼立委，不知道到底空在哪，他擔任立委與黨團幹部的表現，相信大家都有看見，張若因選舉對他不敬，他選擇承受，但對桃園發展視而不見，對選民非常不尊重，呼籲張別只考慮自身觀點就扣別人帽子，相信選民會對他的人品和人格有另外的評價。

針對近期民調數據，鄭運鵬說，目前各家數據趨勢穩定，感到很欣慰，代表政策獲認同、選舉作法讓大家感覺到正面歡樂氣氛。此外，針對有民調顯示，仍有民眾認為張善政應說清楚農委會研究案，鄭運鵬認為，農委會初步調查報告出爐後，還須進一步研究法律上的權利義務關係，質疑張若遲遲不說明，要如何讓選民信服。