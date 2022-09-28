民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診隔離第5天，27、28日用直播方式召開教育政策發表會，宣布「教育5條柱」要撐起教育遮雨棚。不過國民黨桃園市長參選人張善政競辦發言人何元楷卻發現，前瞻經費是因為不能補助圖書館，而非鄭運鵬昨日講的因為市總圖正在動工才無法補助，直呼「身為立委竟不知前瞻經費用在何處，加油好嗎？」。

何元楷表示，鄭運鵬昨天召開教育政策發表會，稱教育部補助10億元本來是要補助興建桃園市總圖書館，但總圖已經在動工，經費無法補助在建工程，因此經過跟教育部長潘文忠協調後，將10億元改用來興建校舍。

何元楷說明，動工並不是沒補助撥款的原因，而是本來就不用在蓋圖書館，去年這問題已在桃園市議會討論過，當時文化局表示「教育部當時稱，前瞻計畫經費僅能補助學校機關」，並非鄭運鵬所說的「圖書館正在工程中而無法補助」。

「加油好嗎？身為立委竟搞不清楚前瞻經費用在何處」何元楷直呼，不好意思說的是這代表鄭運鵬在圖書館工程經費爭取無力，更大酸該筆經費用在正要參選市長的桃園，實在有點難看出鄭運鵬有在用心顧桃園。