國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會研究案遭爆涉及抄襲，張善政昨表示，將發函農委會要求公開相關資料。農委會主委陳吉仲今(22)日表示，目前尚未收到張善政的函文。

張善政昨日於記者會表示將行文農委會要求公開「農業電子化發展策略分析與規劃」的所有資訊，呼籲農委會勿當政治打手；昨日陳吉仲強調這整件事下來農委會才是受害者，呼籲勿以政治語言干擾程序，張善政則回擊「做賊的喊抓賊」。

陳吉仲今日出席「第三屆農村領航獎頒獎典禮」受訪時再次強調，農委會是整件事情的受害者，所以沒有違規的情形，一切都是按照相關法規來辦理，應回到委託計劃的契約和執行，這也是張善政先前一直強調的，我們是法治國家。

針對張善政發函到農委會要求公開資料供各界審視，陳吉仲表示，目前還沒有收到張善政先生的函文，只要來文後都會依照相關規定辦理，該公開的就會全部公開，針對該計畫的3年研究成果也不存在保密的理由。

媒體問到產銷履歷系統的推行年份就是什麼時候，陳吉仲說，一個政策要推行一定要事先規劃，2007年時相關產銷履歷已經推了1400公頃，而3年計畫是從2007年到2009年。

至於張善政是否有說錯？陳吉仲僅簡短回應，資料很明顯了，大家可以自行對照。