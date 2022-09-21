國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案涉嫌抄襲，21日親自公開向外界說明，對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室批評，張善政先前20幾分鐘都在自吹自擂，後來用特定言詞閃躲回應卻反而自爆抄襲，但態度仍避重就輕、高傲，毫無道歉誠意，呼籲張善政立即發函給農委會要求公布資料並道歉。

鄭運鵬競辦總幹事黃世杰表示，周刊8月30日揭露張善政主持5736萬研究案涉嫌抄襲至今，張善政推托拉超過3個星期，終於願意實踐諾言召開記者會，但對於社會大眾關注的抄襲問題，張善政卻先花2、30分鐘自吹自擂，又拿早已失效的保密條款當擋箭牌，最後用「比例原則」、「質疑是雞蛋裡挑骨頭」閃躲回應，「這反而證實鉅額研究案中確實有抄襲的情況！」。

黃世杰呼籲，張善政既已承認研究案有抄襲情事，應立即向社會大眾道歉，今天也說要發函農委會公布資料，那就請今天立即發函，不要再想推托拉閃躲責任，儘速將所有的資訊都公開給社會大眾檢驗，並再次召開記者會完整說明抄襲情形。

黃世杰說，早在本月5日張善政於中壢接受媒體訪問時，便提到自己已在規畫記者會，但過了4天，9日在朱學恆的廣播節目上卻又突然改口稱因為有保密條款不能公開，今天張善政記者會再次說到，囿於保密條款而未能出面說明，且還瞎扯會有相關罰則，身為委託方的農委會早已多次澄清沒有保密問題，張善政今天依然持續跳針，還刻意忽略當初自己態度髮夾彎，毫無誠意。

黃世杰指出，農委會已明白揭露5736萬鉅額研究案中至少有6篇重複性高、23項有問題，張善政卻不斷以「比例原則之下，講抄襲只是雞蛋裡挑骨頭」來閃避質疑，既然張善政自己承認雞蛋裡有骨頭，到底是用了哪些壞骨頭巧取豪奪高達5736萬的民脂民膏？為何合約中第10條第3款「乙方交付之報告及研發成果內容不得有抄襲、剽竊或侵害他人營業秘密、智慧財產權或其他權利之情事」已明白規定不得抄襲，卻仍目無法紀、大抄特抄？請張善政說明清楚。