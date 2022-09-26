前台北市議員羅智強在臉書指民進黨桃園市長參選人鄭運鵬像駐日代表謝長廷，越來尖酸刻薄，國民黨桃園市長參選人張善政受訪表示，深有同感。（賴佑維攝）

前台北市議員羅智強在臉書指民進黨桃園市長參選人鄭運鵬像駐日代表謝長廷，越來尖酸刻薄，國民黨桃園市長參選人張善政受訪表示，他不想講這4個字，但對於這句話深有同感。

張善政26日和青創公司座談，張善政說，青創一直是桃園未來發展非常重要的方向，桃園有很多年輕人，這些年輕人也有很大部分希望自己有機會以興趣或專長來創造事業。桃園是未來年輕人創業的天堂，要實現創業天堂的願景，要向年輕朋友請教創業的環境，還有每一個環節。

對於羅智強評論鄭運鵬像謝長廷尖酸刻薄，張善政說，他就是不想將這4個字，不過他覺得鄭運鵬向謝長廷那樣的4個字深有同感，很多朋友心裡面也有一樣的感覺。他覺得羅智強講出大家心裡的話。

另有網路調查，顯示張善政社群力排名是第3名，鄭運鵬是第10名。張善政說，在社群上一向都是標榜正面議題，即便被民進黨抹黑攻擊的時候，也是在網路上、社群上釐清事實，沒有做任何負面的攻擊。張善政說，因為這種格調是一貫秉持的精神，聲量第3的話，表示這種作風格調是受到肯定的。

另有媒體做民調，顯示張善政落後鄭運鵬，張善政說，對民調一項就是當做參考，努力往前走。這次比較特別是做民調的趙少康有給一些建議，非常感謝他，會以他的這個建議做一些我們改進的參考。